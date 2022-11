Superbonus | quando lo sblocco della cessione dei crediti?

(Di mercoledì 9 novembre 2022) In seguito alla conversione in legge del DL 115/2022 e dopo la pubblicazionecircolare dell’Agenzia delle Entrate n.23/e del 23 giugno 2022 le banche e gli altri istituto di credito, complice anche il riempimento del plafond deiacquistabili, hanno bloccato le procedure di acquisto deiderivanti dai bonus edilizi. La questioneresponsabilità solidale dei cessionari, i maggiori adempimenti procedurali da sostenere, unite alle continue modifiche delle norme legate ai bonus edilizi sono state mal recepite dagli Istituti di credito che, in un clima di assoluta incertezza hanno preferito bloccare l’acquisto deimettendo in difficoltà numerosi privati e imprese. La circolare 33/E del 06 ottobre 2022 ha ben chiarito la questioneresponsabilità ...

