Porsche 718 Boxster - Su strada i muletti dell' erede elettrica

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Laha per la prima volta portato sulle strade aperte al traffico un prototipo. Si tratta quindie prime foto spia del moo, ancora camuffato con la carrozzeriaa variante attuale: il passaggio è storico perché la prossima biposto con tetto di tela sarà esclusivamente. Dalla Mission R alla. La scelta di trasformare lain unaè stata già ampiamente confermata dalla, che ha previsto il lancio del moo nel 2024 anticipandone con ogni probabilità il design attraverso concept come la Mission R, che ha poi dato vita alla GT4 ePerformance, destinata a portare anche in ...