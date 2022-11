Napoli in ritiro in Turchia | ecco le date e l’hotel degli azzurri

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilandrà inindurante il Mondiale: una trasmissione indica leIlsta programmando la trasferta ad Antalya. Dopo che glidi Luciano Spalletti disputeranno l’ultima gara di Serie A del 2022, che si disputerà sabato alle 15.00 allo stadio “Diego Armando Maradona”, avverrà infatti la sosta per i Mondiali. La sosta durerà circa 50 giorni tra l’ultimo match contro l’Udinese di Andrea Sottil e il ritorno in campo del 4 gennaio contro l’Inter. Durante la sosta glivoleranno in, fatta eccezione per sei calciatori che prenderanno parte al Mondiale con le rispettive Nazionali: Mario Rui (Portogallo), Olivera (Uruguay), Anguissa ...

Notiziecalcio . Come altre squadre in Premier League, anche ilha scelto la Turchia come sede per ildurante la pausa Mondiali.in Turchia La meta prescelta è quella di Antalya, per ragioni climatiche ma anche strutturali. La casa degli azzurri per 2 circa due settimane a partire dal 28 novembre, sarà infatti il ...La sosta credo possa essere positiva, tra l'altro ilandrà in una struttura all'avanguardia, Antalya è il posto ideale in cui fare un. Ilfarà anche delle amichevoli per cui ...Una su tutte, per quanto banale e scontata: se il Napoli è lassù è perché ha fatto tutto meglio di chiunque altro. I MERITI DI SPALLETTI - Una preparazione atletica vecchia maniera - ancorché divisa ...Gardi fa chiarezza anche su un post polemico del giocatore: “La sua era solo una battuta, è un ragazzo ironico” ...