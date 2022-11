Milan | Ancelotti ricorda | “Chiamai Berlusconi e gli dissi che …”

Come riporta oggi il quotidiano spagnolo Sport, il tecnico del Real Madrid Carloreclama un attaccante, e il suo sguardo si sarebbe spostato verso la nostra Serie A. In ...Leao del. I ...Il docufilm racconta il periodo d'oro delle UEFA Champions League deldi Carlo, festeggiato e ricordato a distanza di quasi vent'anni. Docufilm, da Istanbul ad Atene: 'Stavamo ...Tre campagne rossonere in Champions League raccontate dai protagonisti sul campo in un'emozionante reunion a San Siro ...Roma, 9 nov. - (Adnkronos) - Dopo aver girato le sale cinematografiche d Italia, raggiungendo i primi posti al botteghino nel weekend del 15-16 ottobre, Stavamo bene insieme - la prima ...