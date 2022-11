Migranti | Conte “Il blocco navale urlato da Meloni solo un vuoto slogan”

(Di mercoledì 9 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi scopriamo che il ‘navalèper anni dalla Presidente Giorgiain Parlamento, nelle piazze e in campagna elettorale eraunper ingannare i cittadini. Unche si è infranto di fronte alla realtà: tutti i, arrivati a centinaia nei nostri porti, sono stati fatti sbarcare”. Lo scrive su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. “e il centrodestra si sono smentiti e hanno fatto una prudente retromarcia rispetto alle scomposte smargiassate urlate ai quattro venti – aggiunge -. ‘La pacchia è finità per l'Europa, diceva la premier giorni fa. Dopo il suo viaggio a Bruxelles, povero di ...

