Lo Schiaccianoci e il flauto magico | recensione del film d’animazione che fa rivivere la fiaba natalizia di Hoffmann

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Lade Loe ilche faladi E.T.A. Hoffmann: tra i doppiatori si fa apprezzare la popolare YouTuber e TikToker Charlotte M Loe ilMarie (doppiata da Charlotte M) è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, Marie esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia così un’avventura incredibile fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia che la porterà anche ad aiutare loGeorge, trasformato in un ...

... continua solo sabato e domenica al Rossini il film di animazione Loe ilmagico di Georgi Gitis. Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi ...Nuovo ingresso anche al quarto posto per 'Loe ilmagico', raffinato cartoon russo di Vikor Glukhusin con 417.994 euro in quattro giorni. Slittano al quinto posto 'Amsterdam' con ...Giovedì 3 novembre è uscito nelle sale cinematografiche il film "Lo Schiaccianoci e il flauto magico". Il film, diretto da Vikor Glukhusin propone la storia ...(ANSA) - ROMA, 07 NOV - Resta in vetta alla classifica del box office italiano, 'La Stranezza' di Roberto Ando', miglior debutto italiano dell'anno, che incassa 1.096.380 di euro nel week end per un t ...