LIVE Inter-Bologna | Serie A calcio in DIRETTA | Dzeko parte titolare!

(Di mercoledì 9 novembre 2022) 20.10 Inter e Bologna non pareggiano in campionato dal 19 settembre 2017. 20.06 Ecco le formazioni ufficiali: Inter (3-5-2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Dzeko. All. S. Inzaghi Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Lykogiannis; Schouten, Medel; Orsolini, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta 20.03 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Inter-Bologna di Serie A. Simone Inzaghi non può sbagliare.

Turno infrasettimanale valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Campo principale è San Siro con Inter-Bologna, ma in contemporanea si giocano altre due gare: Fiorentina-Salernitana e Torino-Sampdoria. L'Inter vuole ripartire dopo la sconfitta contro la Juventus: in difesa torna Bastoni, panchina per De Vrij. Dzeko-Lautaro coppia in attacco. Nel Bologna l'ex Arnautovic davanti, Schouten vince il ballottaggio. C'è stato poco tempo per leccarsi le ferite dopo la sconfitta contro la Juventus, per l'Inter di Simone Inzaghi arriva subito l'occasione per dimostrare che il momento difficile può essere superato.