La valanga repubblicana non c' è stata E i Dem ora pregano per il miracolo

(Di mercoledì 9 novembre 2022) L'attesa "red wave", l'ondata rossa, con alcune sfide chiave ancora da decidere, non c'è. La 'notte magica' nella quale speravano i Repubblicani, secondo le indicazioni della vigilia, non ètale. Non è un caso che nel quartier generale del Gop, a Washington, dove il leader della minoranzaalla Camera, Kevin McCarthy, aveva annunciato una grande festa e un messaggio agli elettori per dichiarare la riconquista del Congresso, l'atmosfera sia passata, col trascorrere delle ore, dall'entusiasmo alla delusione. In attesa di conoscere l'esito degli scontri decisivi per il Senato, soprattutto in Georgia, e di altre sfide decisive per la Camera dei rappresentanti e a livello locale, lanon si è ancora materializzata. Joe Biden e il Partito democratico, secondo i ...