Incontro Meloni-sindacati | Landini | ‘Nessuna risposta nel merito | giudizio è sospeso Via rdc dopo primo rifiuto? Solidarietà si fa in altro modo’

(Di mercoledì 9 novembre 2022) “Sul piano formale la presidente del Consiglio ha dichiarato una grande disponibilità al confronto e sottolineato il rapporto importante con le parti sociali. Da parte nostra c’è la piena disponibilità, ma nelad oggi risposte non ne abbiamo avute se non che i perimetri sono quelli del Documento di programmazione economica, spazi non ampissimi”. Così il numero uno della Cgil Maurizio, al termine dell’a Palazzo Chigi tra governo e. Tradotto, ha continuato, “ilresta“.ha rilanciato la necessità della lotta alla precarietà e di affrontare “l’emergenza salariale”, chiedendo quindi di agire sui rinnovi contrattuali attraverso “le agevolazioni fiscali e con la decontribuzione: 2% non solo va confermato ma ...