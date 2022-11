Emanuele Filiberto a Torre Annunziata per rilevare il Savoia Calcio | “Lo faccio per questa popolazione | mi viene dal cuore” – Video

l principedi Savoia, discendente della casata reale, è in campo per rilevare il Savoia Calcio 1908, la squadra di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, oggi nel girone A di Eccellenza ...1. UN SAVOIA PER IL SAVOIA: A TORRE ANNUNZIATA SBARCADa www.ilnapolista.it savoia calcio 'Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l'acquisto del Savoia Calcio 1908, ma il nostro progetto è ben più ampio ...Arrivato a Torre Annunziata, Emanuele Filiberto ha svelato i suoi piani tra calcio e iniziative sociali: "Il mio slogan è 'un calcio alla malavita'" ...L'attacco è fin troppo scontato. "Avanti, Savoia". Il principe Emanuele Filiberto, discendente della casata reale, è in campo per rilevare il Savoia Calcio 1908, la squadra di Torre… Leggi ...