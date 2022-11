Conte ci prova | per gennaio nel mirino due big di Serie A!

Leggi su rompipallone

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Secondo quanto riportato dal Sun, il Tottenham è pronto ad investire sul mercato invernale per portare a Londra i nuovi giocatori richiesti da Antonio. Freschi di passaggio del turno in Champions League all’ultimo turno grazie alla vittoria in extremis in casa del Marsiglia e dopo aver pescato il Milan per gli ottavi della competizione, ora gli Spurs si guardano attorno. AntonioAllenatore Tottenham L’attuale quarto posto in classifica in Premier League della squadra di, non nasconde le altalenanti prestazioni della squadra. Una delle cause maggiori è sicuramente il sovraffolamento dell’infermeria degli Spurs che, visto gli ultimi ingaggi in squadra di Kulusevksi e Bentancur, è pronta a pescare nuovamente inA.bussa in casa di Juventus e Inter: ecco i ...