Binance si mangia FTX per salvare il settore cripto

(Di mercoledì 9 novembre 2022) (Adnkronos) – Scossone nel mondo dellevalute., il più grande exchange del mondo, ha dichiarato di aver raggiunto un accordo per acquistare la piattaforma rivale FTX, messa sotto pressione negli ultimi giorni da un’ondata di prelievi, per scongiurare un altro tracollo del. L’annuncio è arrivato via Twitter da Changpeng Zhao, fondatore e amministratore delegato di, che ha detto di aver risposto alla richiesta di aiuto arrivata dai rivali. L’importo dell’acquisizione non è stato rivelato, ma in passato FTX era stata valutata 32 miliardi di dollari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Alla fine, lo screzio tra le due piattaforme pare indirizzato verso una chiusura con l'una chel'altra. La notizia che saràad acquisire Ftx è stata lancita dallo stesso Bankman - ......di più Big Eyes Coin dimostra che il mondo non deve essere necessariamente un mondo di cane... Una criptovaluta peer to peer di terza generazione lanciata sullaSmart Chain, questo Shiba ... Binance il leone si mangia Ftx la gazzella: una piccola rivoluzione nel mondo delle criptovalute Changpeng Zhao, ceo di Binance, prima ha liquidato la rivale piattaforma per lo scambio di criptovalute vendendo i suoi token, poi l'ha acquistata ...