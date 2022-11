‘Atleta Master supereroe o spericolato?’ | l’evento dell’Anfi Fiamme Gialle a Ostia

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 9 novembre 2022)– Qual è il giovamento e quali sono i pericoli per chi svolge attività sportiva in forma costante ed intensa in età non più giovanile e spesso anche molto avanzata? A questa domanda risponderà il Prof. Paolo Zeppilli, illustre scienziato dello sport, nella conferenza che si terrà venerdì 11 novembre prossimo, alle 17.30, presso la Scuola di Polizia Economica Finanziaria aLido, in via delle. Sull’onda del successo riscontrato negli eventi precedenti, il programma delle iniziative scientifico-divulgativeprosegue infatti con il quarto appuntamento della stagione dal titolo “L’atletao anziano spericolato?” . Il tema è direttamente collegato all’attività ...