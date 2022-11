Atalanta sconfitta a Lecce | colpaccio dei pugliesi che vincono 2-1

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 9 novembre 2022) Ilpiazza unin casa contro l'e torna a vincere dopo sei giornate di astinenza. Al Via del Mare finisce 2-1 grazie alle reti in rapida sequenza di Baschirotto e Di Francesco, mentre a nulla serve il ritorno al gol di Zapata (l'ultimo sigillo era datato 23 aprile nella gara con il Venezia). La squadra di Gasperini getta al vento la chance di agguantare il Milan al secondo posto, rimediando il secondo ko di fila e terzo nelle ultime quattro gare, mentre gli uomini di Baroni si mettono in tasca tre punti pesantissimi per portarsi a +5 sulla zona retrocessione. Gara equilibrata e combattuta nelle primissime battute di gioco, con il botta e risposta tra Zapata e Strefezza che non riescono a far male al rispettivo portiere avversario. I salentini sono ben messi in campo, giocano con grande attenzione senza ...