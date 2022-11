Youth League 2022 2023 | tabellone e accoppiamenti playoff | Juventus con il Genk | Inter-Ruh Lviv

Leggi su sportface

(Di martedì 8 novembre 2022) Dopo i sorteggi di Champions, Europa e Conference, sono stati annunciati anche gli abbinamenti deidella UEFA, che andranno in scena nelle giornate del 7 e dell’8 febbraio. Le otto squadre che hanno superato il percorso per i campioni nazionali sono state sorteggiate in casa contro le seconde classificate della fase a gironi. Le vincitrici si uniranno alle squadre che hanno superato gli otto gironi negli ottavi di finale, da quel momento in poi per eliminazione diretta per decidere le quattro squadre che raggiungeranno la finale di Nyon di aprile. I campioni uscenti del Porto dovranno affrontare il Panathinaikos, mentre il Salisburgo se la vedrà contro lo Young Boys. Per quanto riguarda le due italiane presenti in questo ...