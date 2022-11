Agenzia ANSA

E' stato fissato per il 21 marzo prossimo, davanti alla prima penale, il processo d'appello a carico di Antonio Di Fazio, l'ex imprenditore farmaceutico condannato a Milano, l'8 aprile, a 15 anni e ...Delitti non solo generati da vendette ma anche passionali e, che riguardano soprattutto ... C'è bisogno sì di una tutela, di un sostegno nei confronti delle donne che subiscono, ma ... 'Violenze seriali', fissato l'appello per l'ex manager Di Fazio - Cronaca E' stato fissato per il 21 marzo prossimo, davanti alla prima penale, il processo d'appello a carico di Antonio Di Fazio, l'ex imprenditore farmaceutico condannato a Milano, l'8 aprile, a 15 anni e me ...Il cuore che batte a mille, le mani che tremano, il passo svelto e la testa che ruota prima da una parte e poi dall’altra per cercare di guardarsi le spalle, nella speranza di tornare a casa sane e sa ...