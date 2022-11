Temi l’arrivo delle cartelle esattoriali? Niente paura | ti salva il Saldo e Straccio

Leggi su chenews

(Di martedì 8 novembre 2022) Il governo è pronto a scendere in campo su tanteche creano problemi all’AgenziaEntrate. Vediamo insieme su cosa potrebbe cambiare. Le, quelle con valore medio-basso, sono al centro della discussione politica. Questecreano molti problemi all’ente di riferimento. Un vero e proprio ingolfamento che rappresenta un aspetto di rallentamento importante. Per questo, l’esecutivo pensa alla cancellazione prima della riforma fiscale. Fonte Foto CantaUno degli obiettivi di questa legislatura è dare più fluidità alle operazioni dell’AgenziaEntrate. Per tale motivo, si pensa ad una maxi sanatoria così da smaltire tutti gli arretrati del caso. Il piano è molto chiaro e con l’intento di aprire un ...