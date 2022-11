Selvaggia Lucarelli si scaglia contro ‘Le Iene’ | ”Programma socialmente pericoloso”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – ”Aspettare un uomo che ha pagato il suo debito con la giustizia sotto casa. Un uomo che sta spingendo l’anziana madre che grida ‘aiuto’ su una carrozzina. Rendere riconoscibile lui, la sua casa. Il suicidio. Il metodo ‘, ancora una volta, senza pietà”.su in un post pubblicato su Twitter siil‘Leaccusandolo, in un lungo editoriale pubblicato sul ‘Domani’, di essere ””. La giornalista attacca ildi Davide Parenti dopo il suicidio del 64enne di Forlimpopoli (Forlì-Cesena) finito al centro della vicenda legata al suicidio di Daniele, un giovane di 24 anni si era tolto la vita dopo aver scoperto che, dietro al profilo ...

: 'Doppia punizione, microfono sbattutto in faccia' Il caso della finta fidanzata virtuale che ha portato nel giro di un anno a due veri suicidi , riaccende una storica polemica tra ...è in apprensione. La mamma della giornalista si trova attualmente ricoverata in ospedale perché si è ammalata di Covid19 . La donna, fa sapere la, è malata di Alzheimer e ...A Oggi è un altro giorno la giurata di Ballando con le Stelle Selvaggia Lucarelli è intervenuta per smentire le parole espresse da Milly Carlucci. Sta facendo molto discutere quanto accaduto nel corso ...L’uomo si è tolto la vita dopo il servizio televisivo che gli imputava responsabilità nel suicidio del 24enne Daniele, il ragazzo che lui aveva ingannato spacciandosi per donna e a sua volta uccisosi ...