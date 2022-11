(Di martedì 8 novembre 2022) Via libera dellaEuropea al secondo versamento di fondi all', pari a 21 miliardi di euro, sull'attuazione del Piano nazionaleno per la ripresa e la resilienza (). Lo ...

Agenzia askanews

... pari a 21 miliardi di euro, sull'attuazione del Piano nazionale italiano per la ripresa e la resilienza (). Lo riferisce laeuropea, ricordando che 10 miliardi sono sovvenzioni e 11 ...Lo ha ricordato una portavoce dellaUe tornando sulla questione dei migranti ancora ... le Politiche di coesione e il, Raffaele Fitto, 'ho anche sottolineato la necessità di applicare ... Pnrr, Ok commissione Ue a esborso seconda tranche da 21 mld a Italia Via libera dalla Commissione europea all'erogazione di 21 miliardi di euro all'Italia relativi alla seconda richiesta di pagamento del piano di ripresa e resilienza italiano avanzata il 28 giugno scor ...Roma, 8 nov. (askanews) - Via libera della Commissione Europea al secondo versamento di fondi all'Italia, pari a 21 miliardi di euro, ...