Per la Gazzetta quello concesso da Pairetto al Napoli è “un rigorino”

(Di martedì 8 novembre 2022) Per ladello Sport ilè stato aiutato a vincere contro l’Empoli con un. La squadra di Spalletti ha vinto ma soffrendo e la decisione dell’arbitro lo ha in qualche modo avvantaggiato. Marelli, a Dazn, ha dichiarato invece che il rigore non è inventato. Lascrive: “Unmeno brillante vince di mestiere contro il tabù Empoli che aveva battuto sempre gli azzurri nella passata stagione e che invece stavolta è stato domato nel finale, grazie a un rigore e a un bel gol di Zielinski. Magari si è visto meno spettacolo ma la vittoria resta meritata. Perché anche se con meno lucidità comunque la Banda Spalletti ha attaccato per l’intera gara. E perché un buon Empoli comunque tira per la prima volta nello specchio al 91’ con Bajrami. Per gli azzurri è il decimo successo ...

La Gazzetta dello Sport

Decima vittoria consecutivail Napoli. La squadra di Luciano Spalletti si impone2 - 0 al Maradona contro l'Empoli nella sfida valida...Abbiamo impostato la partitachiudere loro gli spazi interni costringendoli ad andare sugli esterni. Il rigore Preferisco non parlare, è stato un rigorino. L'arbitro ha visto così e non si può ... Emanuele Filiberto compra il Savoia: "Anche per tenere i giovani lontani dalla criminalità" La Gazzetta dello Sport, nella sua edizione online ... Pairetto indica il dischetto, ma la sua decisione lascia moltissimi dubbi". Clicca qui per commentare l'articolo e interagire con la redazione ...Per il ripiano dello sfondamento del tetto di spesa farmaceutica per acquisti diretti per l’anno 2021 le aziende dovranno versare 1,034 mld. È quanto previsto dalla nuova determina di Aifa sul payback ...