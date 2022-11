Non riesco a camminare | Romina Power spaventa i fan | VIDEO

(Di martedì 8 novembre 2022) “Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei".i fan e rivela sui social di avere un problema di salute. L'ex moglie di Al Bano avrebbe dovuto partecipare a un evento a Lecce, ma non era presente e ha spiegato il motivo in unsu Instagram. “Ho problemi di deambulazione che mi impediscono di muovermi. Passerà anche questa”, dice. "Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono spiritualmente" ha detto la figlia di Tyronescusandosi con il pubblico pugliese. Le sue parole hanno messo immediatamente in allerta i fan, che hanno iniziato a lasciare commenti al post per chiederle ulteriori informazioni ma soprattutto per inviarle messaggi di stima e supporto. Infatti ...

" Devo ammettere cheproprio a camminare " ha dichiarato nel video, avvisando tutti della sua assenza all'evento programmato: "Volevo essere con voi questa sera fisicamente, ma ci sono ...La piccola Royce Lilian è meravigliosa, "Un bellissimo miracolo" come la stessa attrice l'ha definita: "nemmeno a descrivere l'amore che ho per lei (.). Sarò per sempre grata a tutti ...“Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei". Romina Power spaventa i fan ...Una nuova sanatoria fiscale per offrire un altro salvagente a 500 mila contribuenti che non sono riusciti a pagare le rate della Rottamazione ter. Governo al lavoro per recuperare migliaia di italiani ...