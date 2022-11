Non chiamatemi caramella

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 novembre 2022) «Mamma, mi compri un ciupa?». La manina tesa verso il bancone del bar, dove occhieggiano coloratissimi i Chupa Chups, il bambino chiede di poter afferrare il suo dolcetto. Almeno una volta, abbiamo assistito tutti – da spettatori o da protagonisti, in veste di genitori o di figli – a questa scena in cui in realtà non c’è nulla di casuale. I Chupa Chups, infatti, nascono oltre sessant’anni anni fa in Spagna dalla precisa volontà di Enric Bernat di soddisfare i desideri dei bambini. Era il 1958, e il titolare di una piccola azienda di dolciumi nei pressi di Barcellona volle analizzare attentamente le abitudini riguardanti il consumo dei dolci in Spagna. Si accorse così che le caramelle in commercio non erano affatto adatte ai più piccoli, che mangiandole finivano inevitabilmente con l’impiastricciarsi le mani. I bambini vogliono ciucciare, certo, ma anche togliere la ...