Next Gen Atp Finals Milano 2022 | Musetti impeccabile | Tseng ko in tre set

(Di martedì 8 novembre 2022) Lorenzoha vita piuttosto facile nel suo primo match del Gruppo Rosso alleGen ATP(cemento indoor). Il carrarino bagna alla grande il suo esordio nella kermesse lombarda battendo il taiwanese Chun Hsincon il punteggio di 4-2 4-2 4-2 dopo quasi un’ora ed un quarto di gioco. L’azzurro condensa qualche errore soprattutto ad inizio match salvo poi controllare il suo avversario imponendogli le sue variazioni e la sua pesantezza di palla. Prestazione convincente del vincitore del torneo di Napoli in un raggruppamento che vede ai nastri di partenza anche il britannico Draper e lo svizzero Stricker, in campo stasera sul Centrale come ultimo match della giornata. Di seguito il recap della partita. RIVIVI LA DIRETTA LIVE PROGRAMMA E ...

La prima giornata delleAtp Finals all'Allianz Cloud di Milano, la più "italiana" di sempre con tre azzurri in gara, si è aperta con la sconfitta di Francesco Passaro in quattro set contro il ceco Lehecka 4 - 1 4 - ...NEXT GEN FINALS - Colpo da incorniciare del tennista carrarino che infila il taiwanese con un diritto lungolinea in corsa nel primo match del Round Robin ...Debutto amaro alle Next Gen Atp Finals per il tennista perugino Francesco Passaro. L'allievo del Maestro Roberto Tarpani, tesserato per lo Junior Tennis Perugia, nella prima sfida del suo girone della ...