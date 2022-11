Napoli-Empoli stasera in tv | canale | orario e streaming Serie A 2022 2023

(Di martedì 8 novembre 2022) Ilospiterà l’dopo aver espugnato il Gewiss Stadium. Alle 18:30 la squadra di Luciano Spalletti cercherà di allungare la striscia vincente in campionato e di blindare la vetta, ma dovrà farlo senza Kvicha Kvaratskhelia, ancora indisponibile per lombalgia. L’di Zanetti, reduce dal successo contro il Sassuolo, si affida alla classe del 2003 Tommaso Baldanzi, il più giovane del campionato ad aver messo a segno almeno due gol. La partita potrà essere seguita in diretta su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. SportFace.

