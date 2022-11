Molestie a Unomattina | Sonia Gray smentisce Franco Di Mare | “Subivo davanti a tutti”

Leggi su fattidigossip

(Di martedì 8 novembre 2022) “Mi sono stancata di questa ricostruzione distorta e mistificata dei rapporti fra me eDie per questo ho già interessato il mio legale per decidere come procedere”:Grey prende le distanze dalla ricostruzione del giornalista e conduttore televisivo circa quanto sarebbe accaduto nello studio in cui lavoravano insieme, quello della trasmissione. Dopo il caso che ha coinvolto Memo Remigi, che ha molestato Jessica Morlacchi in diretta a “Oggi è un altro giorno”, Striscia la Notizia ha mostrato un servizio in cui Diavrebbe atteggiamenti simili a quelli dell’ex cantante durante un episodio della trasmissione andato in onda 18 anni fa. Il giornalista ha commentato: “Era il 2004 (18 anni fa) e come si vede Striscia sa benissimo come andarono veramente le cose… ridemmo ...