Migranti | Meloni | “Cittadini chiedono di difendere confini | non tradiremo parola data”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “In tema di sicurezza e contrasto all’immigrazione illegale, gli italiani si sono espressi alle urne, scegliendo il nostro programma e la nostra visione”. Così su Facebook il presidente del Consiglio, Giorgia. “Negli ultimi anni – afferma – abbiamo assistito a una gestione inadeguata del fenomeno, che ha prodotto grandi ed evidenti disagi: hotspot al collasso, sbarchi aumentati, Forze dell’Ordine allo stremo. E il tutto ha portato a un crescente clima di insicurezza generale”. “Il nostro obiettivo – sottolinea– èla legalità, la sicurezza e la dignità di ogni persona. Per questo vogliamo mettere un freno all’immigrazione clandestina, evitare nuove morti in mare e combattere i trafficanti di esseri umani. Ici hanno chiesto dii ...

Nicola Porro

