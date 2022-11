Migranti – La diretta | La nave Rise Above a Reggio Calabria | sbarcate 89 persone tra cui 40 minori

Il Fatto Quotidiano

ISituazione diversa per la Rise Above , a cui è stato assegnato il porto di Reggio Calabria, dove sbarcheranno tutti gli 89a bordo. Il gruppo è composto da 55 adulti, tra cui 19 donne, e 34 ...La dei Rise Above è appena arrivata al porto di Reggio Calabria. Migranti, la diretta - L'Ue: "Non responsabile del coordinamento, ma salvare vite un obbligo. Agevolare lo sbarco". Ong annunciano esposto ai pm