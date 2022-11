Midterm Usa | Inflazione e crimine | le parole d’ordine repubblicane più efficaci di diritti e democrazia E per il 2024 si riaffaccia Trump

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 8 novembre 2022) Un voto per salvare il cuore dellaamericana. Un voto per salvare il portafoglio degli americani e garantire la loro sicurezza, mentre spunta la candidatura di Donaldalle presidenziali del. Si potrebbe sintetizzare così l’approccio, diversissimo, con cui democratici e repubblicani arrivano alle elezioni di. Il partito di Joe Biden ha cercato di enfatizzare i rischi per i, e per la tenuta della, che un’eventuale vittoria repubblicana comporterebbe. I repubblicani hanno puntato il dito contro la gestione economica e sociale di Biden. Hanno attaccato sull’, sui prezzi, sul dilagare della criminalità. Alla fine, almeno a giudicare dai sondaggi, il messaggio repubblicano è risultato più convincente. A queste ...