LIVE Napoli-Empoli 0-0 | Serie A calcio in DIRETTA | difendono gli ospiti | non sfonda la squadra di Spalletti

58? Marin prova a calciare in porta la punizione da 35 metri: lontano dai pali di Meret. 57? Ostigard stende Bajrami che stava ripartendo: ammonito il centrale del. 56? Deve avere pazienza il, deve aspettare il momento giusto. 55? Parisi parte palla al piede e subisce fallo: questo ragazzo ha qualità e personalità. 53? Bandinelli! Sinistro alto di poco sul pallone di Bajrami. Ci prova anche l'. 52? ANGUISSA! Sinistro alto sul rimorchio di Raspadori che aveva vinto un rimpallo. 51? Mario Rui steso da Haas: l'sta sporcando la partita e la sta spezzettando. 49? Cross di Anguissa contenuto: angolo per ilche cerca di ...

Tuttavia, la Cremonese ha mantenuto la porta inviolata in tre delle ultime cinque partite casalinghe contro il Milan in Serie A, incluse le due più recenti del 1994 e del 1996: solo contro il...Al Maradona, il match valido per la 14ª giornata di Serie A 2022/2023 traed Empoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Maradona,ed Empoli si affrontano nel match valido per la 14ª giornata della Serie A 2022/23.- Empoli 0 - 0 MOVIOLA 1 Si comincia - Parte la sfida. 5 Gara subito ...47' - Nessun cambio all'intervallo: in campo gli stessi ventidue del primo tempo. Finisce 0-0 il primo tempo al Maradona tra Napoli ed Empoli. Gara fin qui bloccata in cui il Napoli fatica a trovare s ...Finisce 0-0 il primo tempo al Maradona tra Napoli ed Empoli. Gara fin qui bloccata in cui il Napoli fatica a trovare spazi e a creare palle gol. Squadre negli spogliatoi. 45' - RASPADORI! Il Napoli sf ...