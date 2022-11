Inapp | mercato del lavoro ' intrappolato' nella precarietà | boom tempo determinato

(Di martedì 8 novembre 2022) Roma, 8 nov. (Labitalia) - Terminata l'emergenza Covid-19 ildelappare ancora: dei nuovi contratti attivati nel 2021 sette su dieci sono a, il part time involontario coinvolge l'11,3% dei lavoratori (contro una media Ocse del 3,2%), solo il 35-40% dei lavoratori atipici passa nell'arco di tre anni ad impieghi stabili, i lavoratori poveri rappresentano ormai il 10,8% del totale. Il nostro poi è l'unico Paese dell'area Ocse nel quale, dal 1990 al 2020, il salario medio annuale è diminuito (-2,9%), mentre in Germania è cresciuto del 33,7% e in Francia del 31,1% e dove le politiche in tema di sostenibilità sono state adottate appena dall'8,6% delle imprese, di queste la gran parte solo per il miglioramento ...

'Preoccupano i dati diffusi dall', ma purtroppo non ci stupiscono: la trappola della precarieta' non puo' piu' essere solo ... ma e' altrettanto necessario intervenire sulla regolazione del...15.33 Lavoro,: 7 contratti su 10 a tempo Terminata l'emergenza Covid, ildel lavoro appare ancora intrappolato nella precarietà: dei nuovi contratti attivati nel 2021 sette su dieci sono a tempo ...Il Rapporto, dei nuovi contratti attivati nel 2021 sette su dieci sono a tempo determinato, il part time involontario coinvolge l’11,3% dei ...Dal Rapporto Inapp 2022, “Contratti atipici aumentati del 34% in 12 anni. Il 10,8% degli occupati è povero. E il welfare non garantisce decenti condizioni di vita” The post Lavoro, il rapporto INAPP 2 ...