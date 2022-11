Il talento di Ines Olshevska | pianista e compositrice ucraina

Leggi su lopinionista

(Di martedì 8 novembre 2022) MILANO –di famiglia russa,inizia a studiare il pianoforte ancora bambina, a 5 anni, da allora lo studio del suo strumento non l’abbandonera? piu?. Nel 1989 diventa “Maestro concertatore in pianoforte” presso l’Istituto Universitario Statale di Musica di Rivne () conseguendo la Laurea nel 1997. Riceve il Diploma di laurea in Maestro sostituto e Korrepetitor in pianoforte, presso l’Accademia Santa Cecilia di Roma conseguito con il massimo di voti e la lode. La sua carriera professionale ha inizio nel 2001 presso l’Universita? di Rivne () comeAccompagnatore e, dopo il trasferimento in Italia, dal 2003 al 2014 prosegue presso la Compagnia di Balletto Classico Cosi-Stefanescu di Reggio Emilia. Dal 2019 ad oggi lavora come Maestro ...