Green Shopping | i gioielli etici Made in Francia di Balmain

CittaDellaSpezia

... in cui Data Meteo Educational Odv, in legame con il progettoCommunities portano alla ... I quattro weekend dedicati allo, saranno aperti dal debutto di "Negozi in strada " black edition",...A loro il compito di sorprendere in maniera sostenibile e! La luce e il colore saranno ... Quattro i weekend dedicati allo- quest'anno aperti dalla prima edizione di NEGOZI IN STRADA - ... A LE TERRAZZE ARRIVA UN CONCORSO DAL VOLTO GREEN - Citta della Spezia Secondo Alessandro Giancane, ceo di Vesenda, e Jacopo Thun, ad di Tailoor e cio di Successori Reda, la tecnologia è a supporto della creatività ma bisogna «fare cultura» del digitale e del suo impatto ...Tutti i prodotti sono selezionati in piena autonomia editoriale. Se acquisti uno di questi prodotti potremmo ricevere una commissione. La moda vintage non è più un tabù. Le stesse maison investono in ...