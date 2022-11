Elizabeth Debicki riuscirà a farci dimenticare la Diana di Emma Corrin?

... ma non per importanza, il 2022 : torna The Crown con le sue ultime stagioni (quinta e sesta) e chi, se non l'iconica ed etereapoteva vestire i panni di Lady Diana L'attrice ...Accanto a lei ci sarà Jonathan Pryce nei panni del Principe Filippo, Lesley Manville sarà la Principessa Margaret, Dominic West invece come Principe Carlo,come Principessa ...C i siamo, The Crown 5 debutta domani (9 novembre) su Netflix. Come nelle precedenti gli episodi sono 10, e raccontano ciò che è accaduto alla famiglia reale inglese negli anni Novanta. Precisamente d ...Elizabeth Debicki interpreta la defunta Principessa del Galles in "The Crown 5". La somiglianza di gesti ed espressioni tra le due lascia a bocca aperta ...