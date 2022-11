Elezioni midterm Usa 2022 | Biden | “Voto chiave per futuro”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “E’ una dellepiù importanti”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, si esprime così in Maryland nell’ultimo comizio prima dellediin programma oggi negli Usa. Il, che rinnoverà la Camera dei Rappresentanti e un terzo del Senato, secondoè destinato a definire in maniera determinante il: “Le nostre vite saranno plasmate da ciò che accade dall’anno prossimo fino ai prossimi 3 anni”, le parole del numero 1 della Casa Bianca nell’evento alla Bowie State University.ha speso parole per il candidato democratico Wes Moore: “Un veterano, sarà un grande governatore del Maryland”. “Qui nel Maryland -ha aggiunto rivolgendosi alla folla- avete grandi persone per cui ...

Urne aperte per le2022 che negli Stati Uniti si terranno oggi martedì 8 novembre ; un appuntamento questo che da sempre rappresenta il primo vero banco di prova per l'amministrazione in carica alla ...Democratici a caccia di voti per lediTrump, "Biden è un nemico dello Stato" Presidenziali americane del 2024: Donald Trump si ricandiderà Iran, Biden promette ulteriori sanzioni ...Il dollaro risale, l'euro torna sotto la parita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 08 nov - Borse europee attese deboli, nel giorno delle elezioni di meta' mandato negli Usa. I future sull' ...Il risultato delle elezioni di oggi per il rinnovo del Congresso degli Stati Uniti determinerà le sorti del mondo, non solo degli Usa o di Joe ...