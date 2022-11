Elezioni Lazio | Pd | “Conte ossessionato da noi | avversario è destra”

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) – “ha ormai una ossessione per il Pd. Sembra proprio che non riesca a realizzare che l’è la. Lache governa il Paese e che rischia, a causa delle sue scelte, di governare anche il”. Questo il giudizio del Nazareno sulle parole di Giuseppein un conferenza stampa nel pomeriggio. “Oggi da lui sono arrivati toni e argomenti intrisi di durezza e carichi di rancore e astio. L’impressione è che semplicemente non voglia cercare convergenze e si appresti a una corsa solitaria. E dunque che preferisca che termini l’esperienza lunga e positiva di governo progressista dele vinca la. Ne prendiamo atto anche se pensiamo che sia un errore e crediamo che questo esito -concludono dal Nazareno- ...

Registrazione video della conferenza stampa dal titolo "Conferenza stampa del presidente Giuseppe Conte in vista delle prossimeregionali nel." che si è tenuta a Roma martedì 8 ...E dunque che preferisca che termini l'esperienza lunga e positiva di governo progressista dele vinca la destra. Ne prendiamo atto anche se pensiamo che sia un errore e crediamo che questo ...Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, ha parlato in conferenza stampa mettendo dei paletti all’alleanza con il Pd per le elezioni ...Ma sbaglierebbe il centrodestra a dare già per vinte le elezioni in questione. Oltre che con la conferma di Fontana in Lombardia, soprattutto nel Lazio c’è bisogno di scegliere presto la candidatura ...