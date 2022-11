Cop27 in Egitto | l’ONU chiede la liberazione del blogger simbolo della Primavera Araba

Leggi su velvetmag

(Di martedì 8 novembre 2022) Da mesi in carcere in, lo scrittore,e attivista Alaa Abdel Fattah,delle rivolte pro-democrazia del 2011, si sta sottoalimentando. E da due giorni ha smesso anche di bere. Le Nazioni Unite ne hanno chiesto l’immediataper evitarne la morte. Negli stessi giorniConferenza sul clima che il regime di al-Sisi sta ospitando a Sharm el-Sheikh. “L’alto commissario ONU per i diritti umani, Volker Turk, ha espresso profondo rammarico per il fatto che le autorità egiziane non abbiano ancora rilasciato ile attivista Alaa Abdel Fattah“. “Siamo molto preoccupati per la sua salute.” Così la portavoce delle Nazioni Unite Ravina Shamdasani durante il consueto briefing a Ginevra. “Negli ultimi due giorni” ha aggiunto, “la famiglia dell’attivista non è ...