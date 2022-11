la Repubblica

" Questa nuova linea temporale è stata dettata da Hargreeves ,ha riprogrammato l'universo alladel finale della terza stagione. Ma a causa delle azioni di Allison, non ha potuto finire ciò ...Isildur Cominciamo dalla, e da una cosa talmente banaleè assurdo l'abbiano lasciata indietro. Ma Isildur Se lo sono dimenticato anche gli sceneggiatori Cioè, è ovviorispunterà nella ... Che fine faranno i licenziati di Meta e Twitter il più grande pittore di "mistero" che l'arte abbia mai avuto!». Così La Mer sembra una sinfonia in tre movimenti in Re bemolle, densissima di ritmi, definiti ma fugaci, e rimandi tematici, celati ...E così, questa nuova Cher per Balmain sembra una specie di sogno a occhi aperti. Molto futurista. E molto Balmain.