Buon compleanno Alain Delon | Marco Balestri | Sandro Mazzola…

Leggi su romadailynews

(Di martedì 8 novembre 2022) …Paolo Taviani, Giovanna Taviani, Stefano Passigli, Maria Rizzotti, Salvatore Cascio, Simone Sancioni, Kevin Giovesi… Oggi 8 novembre compiono gli anni: Silvana Abruzzese Lattman, scrittrice; Giuseppe Matassoni, ex calciatore, allenatore; Antonio Mercurio, antropologo; Antonio Pellis, ex calciatore; Paolo Taviani, regista; Bruno Franceschina, ex calciatore;, attore, regista, produttore; Stefano Passigli, politico; Bernardo Rogora, ex calciatore; Villi Bossi, scultore; Gaetano Pesce, scultore, designer, architetto; Patrizia de Clara, attrice; Enrico Lechner, ex slittinista; Carlo Alberto Tregua, giornalista; Marija Pirjievec, storica, scrittrice. Inoltre, compiono gli anni:Mazzola, ex calciatore, dirigente; Angela Nanetti, scrittrice; Vittorio Pandolfi, giornalista; Franco Carrera, ex calciatore; Arduino Cantafora, ...