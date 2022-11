Ascolti tv | i dati di lunedì 7 novembre

Leggi su 361magazine

(Di martedì 8 novembre 2022) La serata se l’aggiudica il film Rai Tutto per Mio Figlio Nella serata di ieri,, glipremiano il film di Rai Uno, Tutto per Mio Figlio con 3.437.000 spettatori pari al 19.9%. Alle spalle, ma in crescita, in onda su Canale 5 l’appuntamento serale con il Grande Fratello Vip che ha registrato 2.611.000 spettatori pari al 21.5% di share. Leggi anche:tv, idi domenica 6Su Rai2 School of Mafia ha coinvolto 628.000 spettatori pari al 3.4% di share. Su Italia 1 Operazione 6/12 – Attacco al Presidente ha intrattenuto 1.130.000 spettatori (6.4%). Su Rai3 il ritorno di Report ha raccolto davanti al video 1.618.000 spettatori pari ad uno share dell’8.9%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 5.8% di share. Su ...