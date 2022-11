Alena Seredova e Alessandro Nasi sono in festa per il battesimo di Vivienne

(Di martedì 8 novembre 2022)festeggiano ildella loro piccola.Una cerimonia intima e raccolta, con solo alcuni familiari in chiesa ad assistere alla benedizione. Sui social nonmancate le foto della giornata, con la nonna Daniela Remmert in posa con la nipotina e anche David Lee Buffon e Louis Thomas Buffon (i

e Alessandro Nasi battezzano la figlia Vivienne Charlotte e codividono gli scatti più belli sui social. Quella da poco trascorsa è stata una domenica particolarmente significativa per ...Finalmenteha festeggiato il battesimo della piccola Vivienne, la figlia nata dall'amore per Alessandro ...08.11 00:47 - RASSEGNA - CdS: "Coppe, si può, Napoli con l'Eintracht", Tuttosport: "Spalletti cambia il Napoli", Il Mattino: "C'è l'Empoli, non ancora Kvaratskhelia, Champions, sollievo Eintracht" ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...