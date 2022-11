Al Palapartenope di Napoli Vincenzo D’Agostino celebra 40 anni di carriera

(Di martedì 8 novembre 2022), concerto alperre 40di. Oltre 20 artisti sul palco mercoledì 9 novembre per “Le ho scritte per voi”. Tra gli ospiti Franco Ricciardi, Sal Da Vinci, Francesco Merola, GiFiorellino, Rosario Miraggio, Tony Colombo, Natale Galletta, GiovGalletta, Giusy Attanasio, Nancy, Stefania Lay, Emiliana Cantone, Paola Pezone, Francesco Da

Queste le nuove date: 19 APRILE 2023 - MAGAZZINI GENERALI - MILANO (precedentemente prevista il 7 dicembre 2022) 21 APRILE 2023 -(precedentemente prevista il 5 dicembre 2022)...Il cuore in gola, l'adrenalina a mille e i passi ripetuti all'infinito. Dietro le quinte del Teatrodiil sogno di Martina Esposito diventa realtà. Si alzi il sipario! Va in scena Notre Dame De Paris . Sulle musiche struggenti di Riccardo Cocciante , il corpo di Martina ... Tony Tammaro in concerto al Palapartenope di Napoli con le sue esilaranti canzoni La stilista Alessia Cinquegrana, prima donna trans a sposarsi in Italia, si racconta e presenta la sua linea di abiti da sposa ...Il cuore in gola, l’adrenalina a mille e i passi ripetuti all’infinito. Dietro le quinte del Teatro Palapartenope di Napoli il sogno di Martina Esposito diventa realtà. Si alzi il sipario! Va in scena ...