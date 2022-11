“Verissimo” | la madre di Nadia Toffa commuove il pubblico di Canale 5 | Toffanin in lacrime

Leggi su tvzap

(Di lunedì 7 novembre 2022) News tv. “”, ladiildi5. Ieri pomeriggio, 6 Novembre 2022, aè andata in onda un’intensa e commovente intervista a Margherita Rebuffoni. Ladiha raccontato come l’inviata del Le Iene ha affrontato la lotta contro un cancro al cervello. Ilè rimasto completamente senza parole e la padrona di casa Silvianin non è riuscita a trattenuto le. Vediamo insieme le sue parole.Leggi anche –> “”, la rivelazione di Carlotta Mantovan su Fabrizio Frizzi: “A volte ricevo dei segnali” “”, la ...