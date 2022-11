Ultime Notizie – Salerno | uccide la nonna a coltellate | arrestata 16enne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Una donna di 76 anni è stata uccisa con una coltellata alla schiena in un appartamento a Capaccio Paestum, in provincia di, dalla nipoteal culmine di una lite. La ragazza, lievemente ferita, è stata trasportata in ospedale. Non sono chiari i motivi del gesto. Indagano i carabinieri. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

