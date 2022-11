Troll e bot | la propaganda russa si risveglia con il voto americano

(Di lunedì 7 novembre 2022) Un gruppo di utenti sospetti che erano rimasti in silenzio sui social network, nell’ultimo anno sono riapparsi nelle ultime ore per commentare attivamente la gestione del presidenteJoe Biden e cercare di influenzare ildi Midterm dell’8 novembre. Uno studio di Recorded Future, Graphika e Mandiant hanno identificato nuove operazioni di utenti e profili vincolati all’Agenzia di Ricerca di Internet di San Pietroburgo che avevano interferito nelle elezioni presidenziali del 2016 e del 2020 negli Stati Uniti. Si tratta dunque di un nuovo sforzo per riaccendere lo scontento degli elettori più conservatori e colpire la fiducia nel sistema elettorale. I movimenti si sono registrati nelle piattaforme Gab, Parler, Getter e altri spazi che si vantano di non avere moderazione in nome della libertà di espressione. Molti ...

