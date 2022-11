Tennis | Matteo Arnaldi | “Ancora non ci credo! Arrivo qui con fiducia | mi godrò questa settimana”

Leggi su oasport

(Di lunedì 7 novembre 2022) A seguito del forfait del fresco vincitore del Masters 1000 di Parigi-Bercy, Holger Rune,avrà la grande occasione di prendere parte alle Next Gen ATP Finals 2022 di Milano, che inizieranno nella giornata di domani martedì 8 novembre. Il giovane azzurro classe 2001 è stato inserito nel gruppo A e dovrà vedersela con il connazionale Francesco Passaro, il ceco Jiri Lehecka e lo statunitense Brandon Nakashima; quest’ultimo sarà il suo primo avversario, match per l’appunto in programma domani. Ecco le parole al riguardo dell’azzurro rilasciate ai microfoni di SkySport: “Sono contentissimo,adesso non ci credo sinceramente. Ieri mi stavo allenando qui e quando ho saputo la notizia del ritiro di Rune c’è stata un’esplosione di messaggi e chiamate (ride, ndr)”.-Nakashima, NextGen Finals 2022: ...