Serie B 2022 2023 | vince la Reggina | Genoa agganciato al secondo posto

Leggi su sportface

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo un recupero che non voleva più finire ad esultare è ladi Pippo Inzaghi. Gli amaranto battono per 2-1 ildi Blessin ed agganciano proprio i liguri in classifica alcon ventidue punti. Partita maschia da parte dei calabresi, che sono più cinici e più squadra di fronte ad una formazionena poco compatta e molto imprecisa in fase offensiva. Gli amaranto passano in vantaggio al 15? del primo tempo. Fa tutto Canotto, che aggancia in area di rigore, rientra sul destro e fredda un incolpevole Semper: 1-0. RIVIVI LA DIRETTA LIVE RISULTATI E CLASSIFICHE Il pareggio ospite arriva al 33? grazie al colpo di testa di Aramu: 1-1. I calabresi hanno una grossa chance al 42? ma Mènez tira malissimo il calcio di rigore e si fa ipnotizzare dall’estremo difensore dei liguri. Dopo ...