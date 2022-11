Perché le Ong non possono imporci i migranti

Leggi su nicolaporro

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ieri uno dei principali quotidiani tedeschi, il Frankfurter Allgemeine, titolava in prima pagina: «Non ce la facciamo più». E il sottotitolo è: «Altri rifugiati stanno arrivando e molti distretti sono sovraccarichi». In un lungo reportage si parla di attacchi ai centri di accoglienza in Magdeburgo e Sassonia. In Turingia i dipendenti dell’ufficio distrettuale sono stati minacciati. La situazione è politicamente esplosiva. Nella ritenuta civilissima Danimarca ha recentemente vinto una «coalizione rossa» che ha fatto della tolleranza zero dell’immigrazione il suo cavallo di battaglia. Per la premier socialdemocratica danese, appena confermata, i richiedenti asilo devono essere trasbordati in Ruanda. Sì avete letto bene. In Svezia la musica non cambia, se non che la maggioranza è passata a destra proprio sui temi dell’immigrazione. Per Francia e Inghilterra (che per prima ha parlato di ...