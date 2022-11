(Di lunedì 7 novembre 2022)lancia la promozioneinper il periodo invernale fino al 16 gennaio 2023 Le feste natalizie si avvicinano e così l’esigenza di cercare regali di Natale per appassionati o professionisti che magari hanno il desiderio di cambiare il proprio corredofotografico. Così,presenta una promozioneinsul mercato italiano. Rivolta a tutti, fotografi e videomaker, appassionati e professionisti, una ottima occasione per creare, regalare o ampliare il proprio corredo fotografico. Questa promozione invernale offre sconti fino a 500 € su prodotti selezionati e non è necessario registrare o inviare la prova di acquisto: gli sconti, infatti, vengono applicati automaticamente al momento dell’acquisto.in ...

tuttoteK

... Tablet, Fino a 15,6 , Tavolo Vassoio Portatile e Adatto per Viaggi, Lavoro, Casa In offerta a 29,99 - invece di 49,9940% - fino a scadenza sconosciuta Click qui per approfondireZ6II ......torinese - nato nel 2014 e con all'attivo la distribuzione ufficiale di altri brand come, ... Offerte Speciali L'iPad 10,2 da 256 GB oggi con il 20% di25 Ott 2022 Amazon continua a ... Nikon: sconto in cassa per le mirrorless e reflex Così, Nikon presenta una promozione Sconto in cassa sul mercato italiano. Rivolta a tutti, fotografi e videomaker, appassionati e professionisti, una ottima occasione per creare, regalare o ampliare ...Le migliori immagini della competizione fotografica che premia gli scatti realizzati con microscopi o lenti macro estreme ...