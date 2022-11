Maxi cardigan | caldi | avvolgenti e molto cool I più belli da comprare adesso

(Di lunedì 7 novembre 2022) Ora che le temperature sono in discesa, è l'alleato di stile da avere a portata di mano nell'armadio. Fantasia o tinta unita non importa, ciò che conta è che sia oversize

LUXURY prêt à porter

Trasformiamo ilin una giacca fermandolo con una cintura di pelle che evidenzia il punto vita. Ravviviamo con un foulard di seta coloratissimo un look monocromatico nero o grigio per ...... troveremo li ad aspettarci i maglioni e iche lo scorso anno abbiamo riposto con amarezza ... sotto camicie e giacche, ma anche eleganti trasformandosi inabiti attillati da arricchire ... Cardigan lungo, il must have invernale cozy e chic