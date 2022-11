Juventus | Allegri | «Quando ti metti a disposizione succede questo»

Quarta vittoria consecutiva in campionato per la, che batte l'Inter nel derby d'Italia e rilancia ulteriormente le proprie ambizioni di ... Alla fine la squadra disi dimostra più cinica ...LE PAGELLESZCZESNY 7 Non si fa trovare impreparato quando è chiamato in causa. Ottima ...6,5 La difesa continua a funzionare. Il gioco non è spumeggiante ma battere l'Inter è un ...Le parole dell'allenatore della Juventus Allegri dopo la vittoria contro l'Inter Quarta vittoria consecutiva in campionato per la Juventus che vince anche il derby d'Italia contro l'Italia. Decisivi i ...L’Inter crea e spreca, una Juventus operaia che ha evidentemente cambiato passo dalla rovinosa sconfitta col Milan vince sfruttando le poche occasioni a disposizione e con grande fame di portare a ...